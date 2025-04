Kreis Celle

Die Gedenkstätte Bergen-Belsen (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

An der Zeremonie nehmen neben Überlebenden und Vertretern von Opferverbänden auch die britische Vizepremierministerin Rayner und der israelische Botschafter in Deutschland, Prosor, teil. Zu den Rednern gehört der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster. In dem Lager waren während des Zweiten Weltkriegs zunächst sowjetische Kriegsgefangene und später jüdische Häftlinge unter lebensfeindlichen Bedingungen festgehalten worden. Mindestens rund 20.000 Kriegsgefangene und mindestens 52.000 KZ-Häftlinge starben, darunter das für sein Tagebuch weltbekannte jüdische Mädchen Anne Frank.

Ein weiteres Gedenken findet heute auch im bayerischen Flossenbürg statt.

