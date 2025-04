Kreis Celle

Trauerzeremonie auf dem Friedhof für Kriegsgefangene (AFP / FOCKE STRANGMANN)

Weil sagte bei der Zeremonie, die systematische Vernichtung von Jüdinnen und Juden habe auch in Bergen-Belsen stattgefunden. Das Lager sei damit einer der Orte des größten Verbrechens der Menschheitsgeschichte. An der Gedenkfeier nimmt neben Überlebenden und Vertretern von Opferverbänden auch die britische Vizepremierministerin Rayner teil. In dem Lager waren während des Zweiten Weltkriegs zunächst sowjetische Kriegsgefangene und später jüdische Häftlinge unter lebensfeindlichen Bedingungen festgehalten worden. Nach Angaben der zuständigen Stiftung starben dort rund 20.000 Kriegsgefangene und mindestens 52.000 KZ-Häftlinge, darunter das für sein Tagebuch weltbekannte jüdische Mädchen Anne Frank.

Ein weiteres Gedenken findet heute auch im bayerischen Flossenbürg statt.

