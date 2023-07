Kranzniederlegung

In der Gedenkstätte Buchenwald ist an die homosexuellen Häftlinge erinnert worden. (picture alliance / dpa / Sören Stache)

Der Paragraf 175 im Strafgesetzbuch habe sexuelle Kontakte zwischen Männern in der DDR bis 1988 und in der Bundesrepublik bis 1994 unter Strafe gestellt.

Thüringens Justizministerin Denstädt sagte in ihrer Rede, das Gedenken an die Opfer des Dritten Reichs - wie etwa die Rosa-Winkel-Häftlinge in Buchenwald - sollte Mahnung und Aufgabe sein. Sie forderte, für die Demokratie und deren Werte einzustehen. Das Kennzeichen der homosexuellen Verfolgten im Lagersystem der NS-Diktatur war ein aufgenähter rosa Winkel an der Häftlingskleidung.

