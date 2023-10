V.l.n.r.: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, Pascal Kober, der Beauftragte der Bundesregierung für Betroffene von terroristischen und extremistischen Anschlägen, und Egbert Geier, Bürgermeister von Halle. (Hendrik Schmidt / dpa )

Im Hof des Gebetshauses fand im Beisein von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff ein stilles Gedenken statt. Zum Zeitpunkt des Anschlags läuteten die Kirchenglocken in der Stadt. In einer Erklärung rief Bundeskanzler Scholz zum Kampf gegen Antisemitismus auf. Nie wegschauen - dazu mahne der Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle, so Scholz. Die Opfer blieben unvergessen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Rechtsextremist vergeblich versucht, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in die Synagoge einzudringen. Anschließend erschoss er in Halle zwei Menschen.

