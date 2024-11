Die Rede zum Volkstrauertag hält in diesem Jahr der rumänische Präsident Iohannis. Die zentrale Gedenkstunde stehe im Zeichen der deutsch-rumänischen Beziehungen und der Versöhnung der Menschen in Europa und in Rumänien mit seinen vielen ethnischen Minderheiten, teilte der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit. Dieser organisiert die zentrale Gedenkstunde.

Wie üblich wird Bundespräsident Steinmeier das Totengedenken sprechen. Diese Tradition wurde von Bundespräsident Heuss im Jahr 1952 eingeführt.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.