Obdachlose Menschen sterben oft weitgehend unbemerkt von anderen Menschen. (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich)

Aufgestellt wurde sie vom Verein Gangway, der in Berlin Straßensozialarbeit betreibt. Demnach gab es bisher in der Stadt keinen offiziellen Ort des Gedenkens an diesen Personenkreis. Der Verein will mit der Tafel nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen Gleichgültigkeit in der Gesellschaft setzen. Jedes Jahr stürben zahlreiche obdachlose Menschen auf den Straßen Berlins. In vielen Fällen geschehe das "leise, einsam und anonym". Dies treffe häufig auch auf die Beisetzungen zu. Weggefährten und Sozialarbeiter sollen nun einen Ort der Trauer und des Gedenkens haben.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.