Duisburg 1984

Erstmals wird damit dauerhaft im öffentlichen Raum an die Tat erinnert. Die Opfer der Familien Satir und Turhan starben in der Nacht vom 26. auf den 27. August 1984 , nachdem in ihrem Wohnhaus Feuer gelegt worden war. Sie hatten alle einen türkischen Migrationshintergrund. Die geständige Täterin wurde 1996 als Pyromanin verurteilt und in die Psychiatrie eingewiesen, wo sie 2010 starb.