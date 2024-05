UNO-Vollversammlung

Gedenktag zum Völkermord von Srebrenica wird ab 2025 eingeführt

Die UNO-Vollversammlung hat die Einführung eines internationalen Gedenktags für die Opfer des Völkermords von Srebrenica im Jahr 1995 beschlossen. Künftig soll jeweils am 11. Juli an den Genozid an bosnischen Muslimen erinnert werden.