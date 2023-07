Bad Münstereifel

Gedenktreppe mit Motiven der Jahrhundertflut

In Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen ist eine Treppe eingeweiht worden, die an die Hochwasserkatastrophe vor zwei Jahren erinnert. An der Treppenanlage zum Fluss Erft sind Pflastersteine eingebaut, die mit Motiven von Flut und Wiederaufbau verziert wurden.

15.07.2023