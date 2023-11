Bundeswehrangehörige am Volkstrauertag auf einem Friedhof (Archivbild aus dem Jahr 2021) (picture alliance / dpa / Ronny Hartmann)

Die Rede zum diesjährigen Volkstrauertag soll Kronprinzessin Victoria von Schweden halten. Bereits am Vormittag findet eine Kranzniederlegung am Ehrenmal der Bundeswehr in Berlin mit Verteidigungsminister Pistorius statt. Gegen Mittag folgt eine weitere Kranzniederlegung an der zentralen Gedenkstätte "Neue Wache", an der neben Bundespräsident Steinmeier auch Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Prinz Daniel teilnehmen. Am Volkstrauertag wird jedes Jahr der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der staatliche Gedenktag, der stets zwei Sonntage vor dem ersten Advent stattfindet, wird in Deutschland seit 1919 begangen. Eingeführt wurde er durch den im selben Jahr gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Ursprünglich ging es darum, Solidarität mit den Hinterbliebenen der Opfer des Ersten Weltkriegs zu zeigen. Inzwischen gedenkt die Bundesrepublik aller Opfer.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.