Jahrestag des russischen Überfalls

Wegner (CDU) fordert Taurus-Lieferung für Ukraine. (dpa / Fabian Sommer)

In Hamburg gab es um 12 Uhr eine Gedenkminute, auch öffentliche Verkehrsmittel blieben für eine Minute stehen. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Wegner, forderte auf der Demonstration in Berlin mehr militärische Unterstützung für die Ukraine, zum Beispiel mit deutschen Taurus-Marschflugkörpern. Teilnehmer der Kundgebung verlangten neben einer Ausweitung der Militärhilfe, dass eingefrorene russische Vermögenswerte an die Ukraine übertragen werden.

Bundeskanzler Scholz sicherte der Ukraine die weitere Solidarität Deutschlands zu. Man werde das Land bei der Selbstverteidigung unterstützen, und zwar so lange wie nötig, sagte Scholz in einer Videobotschaft . Zugleich machte der SPD-Politiker deutlich, dass es eine Rückkehr zur Politik der Abschreckung geben sollte. Zusammen mit den Verbündeten müsse man so stark sein, dass niemand es wage, einen anzugreifen, betonte Scholz. Ohne Sicherheit sei alles andere nichts. Ohne Sicherheit gebe es keine Freiheit, keine Demokratie und keine Menschenrechte.

Mindestens 10.000 tote Zivilisten seit Kriegsbeginn

Am 24. Februar 2022 hatte die russische Armee auf Befehl von Staatschef Putin die Ukraine angegriffen, nachdem sie 2014 schon die Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte. In den letzten zwei Jahren des Krieges sind nach offiziellen Angaben mehr als 10.000 Zivilisten getötet worden. Über die Zahl der getöteten Soldaten machen beide Seiten keine Angaben. Die US-Behörden vermuten etwa 70.000 auf ukrainischer und 120.000 auf russischer Seite. Hinzu kommen mehrere hunderttausend Verletzte.

In Berlin hatten bereits gestern Abend mehrere hundert Menschen vor dem Reichstagsgebäude Kerzen angezündet und das Friedenssymbol gebildet. Die Organisation Greenpeace projizierte die Forderung "Stoppt das Töten" auf die russische Botschaft.

