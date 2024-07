Zehn Jahre nach MH17-Abschuss

Gedenken an den Jahrestag des Absturzes von Malaysia-Airlines-Flug 17 in der Ukraine. (Uncredited/AP/dpa)

In den Niederlanden verlasen Angehörige im Beisein von König Willem-Alexander bei einer Gedenkveranstaltung die Namen der 298 Toten. Auch in Australien und der Ukraine wurde der Toten gedacht. Die Regierungen der drei Länder forderten, Russland zur Rechenschaft zu ziehen.

Das Flugzeug war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur über dem Osten der Ukraine von einer Rakete getroffen worden und abgestürzt. Es gab keine Überlebenden. An Bord waren vor allem Niederländer sowie Australier. Ein Gericht in den Niederlanden sah es als erwiesen an, dass die Maschine von einer russischen Boden-Luft-Rakete abgeschossen worden war. Die Region, in der die Rakete abgefeuert wurde, wurde von pro-russischen Separatisten kontrolliert.

