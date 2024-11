Indien

Gefährlicher Smog in Neu-Delhi - Grundschüler müssen in Fernunterricht

In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi sollen vorerst alle Grundschüler in den Fernunterricht wechseln. Grund ist der starke Smog in der Region. Die Behörden sprechen von einer "ernsthaften Lage" und warnen vor gesundheitlichen Schäden.