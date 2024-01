"Robocalls" mit Künstliche Intelligenz

US-Präsident Joe Biden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Stephanie Scarbrough)

Wähler in dem Bundesstaat erhielten gefälschte Anrufe mit einer Nachahmung der Stimme von Präsident Biden, die sie aufforderte, nicht an den heutigen Vorwahlen teilzunehmen. Es sie wichtig - Zitat - "dass Sie Ihre Stimme für die Wahlen im November aufheben, denn eine Stimmabgabe an diesem Dienstag ermöglicht es den Republikanern, Donald Trump erneut zu wählen", hieß es fälschlich in dem Anruf. Der Generalstaatsanwalt von New Hampshire, Formella, kündigte Untersuchungen an. Er sprach vom Verdacht eines offensichtlich "unrechtmäßigen Versuchs, die Vorwahlen in New Hampshire zu stören". Das Wahlkampfteam von Ex-Präsident Trump erklärte, es sei "absolut nicht" an der gefälschten Tonaufnahme beteiligt. Die eigentliche Präsidentenwahl ist im November.

Die Tech-Branche hatte bereits davor gewarnt, dass Künstliche Intelligenz dazu missbraucht werden könnte, Wahlen zu manipulieren. Software auf Basis Künstlicher Intelligenz kann mithilfe von Tonaufnahmen darauf trainiert werden, beliebige Sätze mit Stimmen bestimmter Personen auszusprechen. Solche "Robocalls" seien ein attraktives Ziel für solche Manipulationen, da sie schwer zu überwachen seien, sagte der Politikexperte Ian Bremmer im Sender CNBC. Auch online sei es relative einfach, mit Hilfe einer "Armee aus Bots" falsche Informationen an viele Leute zu verteilen, warnte er.

