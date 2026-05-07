Internationale Polizeiaktion

Hauptsitz von Interpol in Lyon. (imago / IP3press / Vincent Isore)

Mehr als 6,4 Millionen Dosen wurden eingezogen, wie die internationale Polizeiorganisation Interpol mit Sitz in Lyon mitteilte. Am häufigsten entdeckten die Ermittler gefälschte und nicht zugelassene Mittel gegen Erektionsstörungen sowie Beruhigungsmittel. Die meisten Produkte wurden in Großbritannien, Kolumbien und Australien sichergestellt. Rund 270 Verdächtige wurden in rund 90 Ländern festgenommen. 66 kriminelle Gruppen wurden zerschlagen. Deutschland war an der Aktion nicht beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.