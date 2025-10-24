Ein Bundesgericht entschied in einem Zivilprozess, drei Wachleute des Richwood Correctional Centers seien haftbar wegen Fahrlässigkeit, Körperverletzung und übermäßigen Gewalteinsatzes.
Laut dem Urteil muss der Betreiber 23,25 Millionen Dollar Strafschadenersatz zahlen sowie 19,5 Millionen Dollar Entschädigung an die drei erwachsenen Kinder des Toten. Der Mann - ein nicht vorbestrafte Fabrikarbeiter - war 2015 wegen Ruhestörung festgenommen worden.
