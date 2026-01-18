Mittelamerika

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Häftlinge fordern eine Verlegung in andere Gefängnisse mit besseren Haftbedingungen. Polizei und Militär umstellten die Gebäude. Der guatemaltekische Innenminister Villeda lehnte Verhandlungen mit den Häftlingen ab. Er machte die Bande "Barrio 18" für die Geiselnahmen verantwortlich und erklärte, keine Vereinbarungen mit einer Terrorgruppe zu treffen.

In den häufig völlig überfüllten Gefängnissen Guetemalas gibt es immer wieder Gewaltausbrüche zwischen Mitgliedern rivalisierender Banden und Meutereien mit Geiselnahmen. Im Oktober war 20 Anführern von "Barrio 18" der Ausbruch aus einer Haftanstalt gelungen. Von diesen wurden bislang nur sechs wieder gefasst und einer auf der Flucht erschossen.

