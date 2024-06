Der schwedische Schriftsteller Hakan Nesser; Aufnahme vom November 2014 in der Stadtbücherei Lübeck. (picture alliance / dpa)

Ein Berufungsgericht in Stockholm befand Nesser für schuldig, umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro aus Geschäften in Malta nicht versteuert zu haben. Nesser war in erster Instanz noch freigesprochen worden. Er bestritt ein Fehlverhalten und sprach von einem Fehler seines Finanzberaters. - Der 74-Jährige ist einer der wichtigsten Krimi-Schriftsteller Schwedens. Viele seine Bücher wurden verfilmt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.