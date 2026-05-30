Der Hauptangeklagte erhielt eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zehn Monaten wegen Brandstiftung und Körperverletzung. Er hatte im September des vergangenen Jahres eine Feuerwerksbatterie in das Zimmer einer Flüchtlingsfamilie geworfen. Eine Frau verletzte sich, als sie in Panik aus dem Fenster sprang. Die anderen Angeklagten erhielten einjährige Bewährungsstrafen beziehungsweise Verwarnungen. Das Gericht geht von einer rechtsextremen Gesinnung der Männer aus.
Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.