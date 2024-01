Wintereinbruch in Deutschland

Enteisung eines Flugzeugs am Münchner Flughafen (Matthias Balk / dpa / Matthias Balk)

Die Meteorologen warnen in Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen vor teils extremem Glatteis. In Rheinland-Pfalz und im Süden von Nordrhein-Westfalen kommt noch massiver Schneefall hinzu.

Bahnreisende müssen sich aufgrund der Wetterlage bundesweit auf Einschränkungen einstellen. Dem Unternehmen zufolge halten sich Mitarbeiter in den betroffenen Regionen bereit, um beispielsweise Weichen zu räumen oder die Verkehrssicherung an Bahnübergängen zu gewährleisten. An strategisch wichtigen Punkten im Schienennetz stünden Räumfahrzeuge und schwere Loks zur Verfügung. Die Zugbindung für Fahrten im Fernverkehr wurde am Mittwoch aufgehoben. Auch wird die Höchstgeschwindigkeit von ICE-Zügen begrenzt. Dadurch dürfte es bundesweit zu Beeinträchtigungen kommen, hieß es.

Am Vormittag hatte die Bahn die Lage noch als "beherrschbar" eingestuft. Der Verkehr laufe weitgehend regulär. Ab dem Nachmittag rechne man aber mit Zugausfällen und Verspätungen, erklärte eine Sprecherin.

Flugverkehr stark eingeschränkt

An den Flughäfen bleiben viele Maschinen am Boden. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt wurden alle Starts von Flugzeugen nach Angaben eines Sprechers wegen der Gefahr der Vereisung von Flugzeugen gestoppt. Landungen waren zunächst weiter möglich. Bereits heute früh hieß es seitens der Betreibergesellschaft Fraport, von 1047 geplanten Flügen seien bis Vormittag bereits knapp 600 annulliert worden. Der Flughafen Saarbrücken kündigte an, seinen Flugbetrieb für einen Tag komplett einzustellen.

Die Wetterlage im Süden und Westen hat auch Auswirkungen auf den Berliner Hauptstadtflughafen BER. So wurden dort zahlreiche Verbindungen nach Frankfurt und München gestrichen. Die Lufthansa teilte mit, an ihren Drehkreuzen in den beiden Städten werde man nur die allernotwendigsten Flüge anbieten können. Auch an den Flughäfen in München, Dresden und Stuttgart fielen hunderte Flüge aus.

Zahlreiche Verkehrsunfälle im Südwesten

Die Autobahn 5 wurde am Vormittag zwischen Rastatt-Nord und Baden-Baden wegen einer bestehenden Eisschicht gesperrt. Auf den Straßen im Südwesten Deutschlands hat das Glatteis bereits zu Dutzenden Unfällen geführt. Nach Polizeiangaben blieb es bislang überwiegend bei Blechschäden. Einige Personen seien leicht verletzt worden.

In mehreren Bundesländern wie Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen blieben Schulen vorsorglich geschlossen. In Nürnberg wurde kein Müll mehr abgeholt. Im hessischen Kreis Groß-Gerau wurden alle im Auftrag des Kreises fahrenden Buslinien wegen Glatteises eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.