Überhitzter Tank

Einsatzkräfte kämpfen dort seit gestern gegen ein Leck an einem überhitzten Tank auf dem Gelände eines Luft- und Raumfahrtunternehmens. Der Tank enthält tausende Liter einer hochgiftigen und leichtentzündlichen Chemikalie und droht entweder vollständig auszulaufen - oder zu explodieren. In der Folge könnten giftige Dämpfe über ein dicht besiedeltes Gebiet ziehen.
Die Behörden haben rund 40.000 Menschen aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Es wurden Evakuierungszentren eingerichtet, unter anderem in Schulen.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.