Das Archivbild zeigt ukrainische Soldaten, die in Mariupol aufgegeben hatten und in Bussen abtransportiert wurden. (IMAGO/ITAR-TASS)

Ihnen wird die Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und die Teilnahme an einer Aktion zum Sturz der von Russland unterstützten Behörden in der Region Donezk vorgeworfen.

Bei den Angeklagten handelt es sich um Soldaten des ukrainischen Asow-Regiments, das in der Hafenstadt Mariupol gegen russische Truppen gekämpft hatte. Der Prozess gegen sie findet im Süden Russlands statt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen Haftstrafen zwischen 15 Jahren und lebenslänglich. Unter den Angeklagten sind auch mehrere Frauen, die Berichten zufolge als Köchinnen für das Asow-Regiment gearbeitet hatten.

Russland hatte Mariupol im vergangenen Jahr nach einer dreimonatigen Schlacht eingenommen.

