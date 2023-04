Huthi-Kämpfer im Jemen, 2022 (Getty Images / Mohammed Hamoud)

Es gehe um rund 900 Gefangene, sagte ein jemenitischer Regierungsvertreter auf Twitter. Die Vorbereitungen dafür seien getroffen worden. Beide Konfliktparteien hatten im März eine entsprechende Vereinbarung erzielt. Danach sollen die Huthi-Rebellen 181 Gefangene, darunter auch saudi-arabische und sudanesische Staatsbürger, im Austausch gegen 706 Rebellen freilassen.

Am Wochenende hatten Vertreter Saudi-Arabiens Gespräche über eine Friedenslösung mit den Huthi-Rebellen geführt. An dem Treffen in der Hauptstadt Sanaa nahm auch eine Delegation aus dem Oman teil. Im Jemen kämpfen seit Jahren die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen gegen Regierungstruppen. Diese werden von einer von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition unterstützt.

