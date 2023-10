Nach Großangriff auf Israel

Rauch steigt aus den Trümmern eines Gebäudes in Gaza-Stadt, das durch einen israelischen Vergeltungs-Angriff zerstört wurde. (AFP / MAHMUD HAMS)

Kampfflugzeuge hätten Ziele der in der Küstenenklave herrschenden Islamisten in einem mehrstöckigen Gebäude beschossen, heißt es in einer Mitteilung. Auch eine Kommandozentrale sei getroffen worden. Zudem habe ein Boot der Marine drei auf Israel gerichtete Raketenwerfer zerstört. Das Militär habe auch den Versuch eines Gaza-Mitglieds vereitelt, auf israelisches Territorium vorzudringen. Derweil fanden Einsatzkräfte in Israel nach dem Angriff der Hamas auf dem Gelände eines Musik-Festivals im Süden des Landes nahe dem Gazastreifen mindestens 260 Leichen. Von dort hatten die Islamisten auch zahlreiche Menschen verschleppt.

Seit dem Beginn der Attacken verzeichnete Israel bislang insgesamt mindestens 700 Todesopfer, die Zahl der Entführten wird bislang auf 100 geschätzt. Aus dem Gazastreifen wurden bislang 413 Tote gemeldet.

