Frachtschiffe ankern in der Straße von Hormus. Der Iran droht bei einer Durchfahrt mit Angriffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Amirhosein Khorgooi)

Das US-Militär teilte mit, man habe mit Hubschraubern sechs iranische Schnellboote versenkt, nachdem diese in der Meerenge zivile Schiffe angegriffen hätten. US-Präsident Trump hatte am Wochenende angekündigt, in der Straße von Hormus festsitzenden Schiffen Geleitschutz für die Durchfahrt zu geben. Nach Angaben des US-Militärs passierten gestern zwei Handelsschiffe erfolgreich die Meerenge. Die iranische Führung bestreitet das. Sie gab wiederum an, US-Kriegsschiffe beschossen und getroffen zu haben - und drohte mit weiteren Angriffen.

Die "Project Freedom" genannte US-Initiative wird vom Iran als Verstoß gegen die geltende Waffenruhe eingestuft. Ein UNO-Sprecher äußerte sich besorgt und rief die Parteien zu Zurückhaltung auf.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.