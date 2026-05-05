Irankrieg
Gefechte in der Straße von Hormus

In der Straße von Hormus spitzt sich die Lage zwischen den USA und dem Iran wieder zu.

    Frachtschiffe, darunter Massengutfrachter und Stückgutschiffe, liegen vor der Küste vor Anker, während im Vordergrund ein kleines Motorboot vorbeifährt
    Frachtschiffe ankern in der Straße von Hormus. Der Iran droht bei einer Durchfahrt mit Angriffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Amirhosein Khorgooi)
    Das US-Militär teilte mit, man habe mit Hubschraubern sechs iranische Schnellboote versenkt, nachdem diese in der Meerenge zivile Schiffe angegriffen hätten. US-Präsident Trump hatte am Wochenende angekündigt, in der Straße von Hormus festsitzenden Schiffen Geleitschutz für die Durchfahrt zu geben. Nach Angaben des US-Militärs passierten gestern zwei Handelsschiffe erfolgreich die Meerenge. Die iranische Führung bestreitet das. Sie gab wiederum an, US-Kriegsschiffe beschossen und getroffen zu haben - und drohte mit weiteren Angriffen.
    Die "Project Freedom" genannte US-Initiative wird vom Iran als Verstoß gegen die geltende Waffenruhe eingestuft. Ein UNO-Sprecher äußerte sich besorgt und rief die Parteien zu Zurückhaltung auf.
    Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.