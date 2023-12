In Bissau gab es Gefechte (AFP / MARVIN RECINOS)

Wie die Zeitung "The Democrat" berichtet, gab es in der Nacht und am Morgen Schießereien zwischen Mitgliedern der Wachmannschaft des Präsidentenpalastes und der Nationalgarde. Letztere habe Finanzminister Souleiman Seidi und einen weiteren hochrangigen Regierungsbeamten von der Oppositionspartei befreit. Sie waren wegen des Verdachts festgenommen worden, zehn Millionen Dollar aus der Staatskasse entwendet zu haben. Die beiden Männer sind dem Bericht zufolge wieder in Gewahrsam. Ein Armeesprecher teilte mit, die Situation sei wieder vollständig unter Kontrolle.

Die Gefechte nährten die Sorge, dass das Militär versuchen könnte, die Regierung in Guinea-Bissau zu übernehmen. In den vergangenen Jahren gab es eine Reihe von Putschversuchen dort sowie in anderen Staaten West- und Zentralafrikas. Erst vergangene Woche wurde in Sierra Leone ein Militärlager angegriffen.