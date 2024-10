Aus Beirut werden erneut Explosionen gemeldet (Archivbild vom 4.10.2024). (Hussein Malla / AP / dpa / Hussein Malla)

Die israelische Armee rief in der Nacht die Bewohner der südlichen Vororte von Beirut in drei Warnmeldungen dazu auf, die Gebiete sofort zu verlassen. Später meldeten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP, in der Gegend hätten sich Explosionen ereignet, und Rauch steige auf.

Die Hisbollah erklärte, es gebe Gefechte im Bereich des Ortes Udaissa im Süden des Libanon. Demnach versuche das israelische Militär, in den Ort vorzudringen. Die israelische Armee äußerte sich bislang nicht dazu. In der Gegend hatte es schon zuvor Kämpfe gegeben. Israel ist in der Region mit Bodentruppen im Einsatz.

