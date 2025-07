Grenzstreit

Der Grenzkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand im sogenannten Smaragd-Dreieck schwelt seit Jahren (AFP / STR)

US-Präsident Trump sagte am Rande seines Besuchs in Schottland, er habe mit den Führungen beider Länder telefoniert und die Zusagen erhalten, dass sich Vertreter Thailands und Kambodschas kurzfristig treffen würden.

Infolge der Kämpfe mussten sich in Thailand rund 130.000 Menschen aus dem Grenzgebiet in Sicherheit bringen. In Kambodscha sollen es 35.000 Menschen sein. Zudem versuchen tausende kambodschanische Arbeitsmigranten, Thailand zu verlassen. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mindestens 33. Nach Angaben der Behörden beider Länder wurden vor allem Zivilisten getötet. Kambodscha forderte nach einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrates eine sofortige Feuerpause. Die thailändische Regierung lehnte den Vorstoß ab. Sie warf der kambodschanischen Armee vor, gezielte Wohngebiete in der Grenzregion anzugreifen.

Der seit Jahrzehnten schwelende Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha war am Donnerstag neu aufgeflammt.

