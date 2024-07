Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf russische Militärblogger meldet, kamen 20 Wagner-Söldner ums Leben. Von Seiten der Armee Malis oder der Söldnergruppe wurden keine genauen Angaben zu eigenen Verlusten gemacht. Die Rebellen reklamierten indessen einen militärischen Erfolg für sich. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein örtlicher Politiker und ein ehemaliger UNO-Mitarbeiter in der Stadt Kidal bestätigten der Nachrichtenagentur AFP, dass sich die malische Armee zurückgezogen habe.

Islamistische Gruppierungen hatten im Jahr 2012 in weiten Teilen Nordmalis die Kontrolle übernommen. Die seit 2020 in Mali herrschende Militärjunta will diese Gebiete zurückerobern.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.