Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtet, dass zwei Zivilisten getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden seien. Auch ein Rettungswagen sei unter Beschuss geraten. Beide Seiten machten sich gegenseitig für den Angriff verantwortlich. Das syrische Innenministerium teilte mit, kurdische Truppen hätten Sicherheitskräfte an zwei Kontrollposten angegriffen. Die kurdische SDF-Miliz erklärte, mit der Übergangsregierung verbündete Gruppen hätten zuerst das Feuer eröffnet.

Im Oktober hatte die syrische Regierung nach Zusammenstößen in zwei kurdisch kontrollierten Stadtteilen in Aleppo eine Waffenruhe verkündet. Dennoch kommt es wiederholt zu Spannungen.

