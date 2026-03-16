In Südafrika sollen Soldaten die Polizei im Kampf gegen die Kriminalität unterstützen (Archivbild). (dpa-news/Shiraaz Mohamed)

Ziel ist nach Angaben der Regierung zum einen die Eindämmung von illegalem Bergbau, zum anderen die Bekämpfung von bewaffneten Banden in Städten. Landesweit seien 2.200 Soldaten abgestellt. Der Einsatz solle mindestens ein Jahr dauern.

Schätzungen zufolge werden in Südafrika jeden Tag rund 64 Menschen durch Schusswaffen getötet. Nach Angaben der Regierung hat zudem der illegale Bergbau in den goldreichen Regionen Südafrikas deutlich zugenommen. Regelmäßig kommt es deshalb zu Minenunglücken. Kritiker bemängeln, dass der Einsatz der Armee gegen die organisierte Kriminalität in der Vergangenheit kaum Erfolge gebracht habe. Auch seien die Soldaten für den Einsatz nicht ausreichend geschult.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.