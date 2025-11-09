Russlands Krieg in der Ukraine

Durch russische Luftangriffe sind viele Kraftwerke in der Ukraine zerstört, so wie hier in der Region Charkiw. (IMAGO / ABACAPRESS / IMAGO / Madiyevskyy Vyacheslav / Ukrinform)

In den meisten Regionen des Landes werde es acht bis 16 Stunden lang keinen Strom geben, teilte das Unternehmen Centrenergo mit. In der Ukraine herrschen teils Temperaturen um den Gefrierpunkt. Grund für die Stromausfälle seien die massiven russischen Luftangriffe in der Nacht auf Samstag. Centrenergo sprach von den schwersten Angriffen auf Heizkraftwerke seit Beginn des Krieges. Seine Stromproduktion sei auf null gesunken. Das Unternehmen war zuletzt für rund acht Prozent der ukrainischen Stromproduktion verantwortlich.

in Russland wiederum führte ein ukrainischer Drohnenangriff auf die russische Großstadt Belgorod nach Angaben der staatlichen Behörden zu vorübergehenden Unterbrechungen bei der Versorgung mit Strom und Fernwärme. In Belgorod nahe der ukrainischen Grenze verursachte ein Raketenangriff laut dem lokalen Gouverneur schwere Schäden am Strom- und Heizungsnetz. Rund 20.000 Haushalte seien davon betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.