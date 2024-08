Auch Kramatorsk (Archivbild aus der Stadt vom 12.8.24) ist wieder beschossen worden. (dpa / Ukrinform)

Nach Angaben russischer Behörden wurden in der Region Belgorod fünf Menschen durch ukrainische Angriffe getötet. Laut dem Gouverneur gab es zudem zwölf Verletzte.

Das ukrainische Militär teilte mit, Russland habe in der Nacht erneut Raketen und Drohnen auf den Norden und Osten des Landes abgefeuert. Die meisten Geschosse hätten ihre Ziele aber nicht erreicht, hieß es. Die Behörden in Charkiw erklärten, es habe sieben Verletzte gegeben. Aus der Stadt Kramatorsk in der Region Donezk wurde ein russischer Angriff gemeldet, bei dem ein Hotel getroffen wurde. Dabei wurden laut dem Gouverneur mehrere westliche Journalisten verletzt. Zwei von ihnen wurden gerettet, einer wird noch unter den Trümmern vermisst. Die Nachrichtenagentur Reuters bestätigte den Sachverhalt inzwischen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.