Nahost-Konflikt

Von palästinensischer Seite wurdenerneut Raketen auf Israel abgefeuert. Israel führe seinerseits Luftangriffe durch. (AP / Adel Hana)

Israelische Kampfflugzeuge griffen erneut Ziele im Gazastreifen an. Militante Palästinenser feuerten von dort weitere Raketen auf Israel ab. Seit Beginn der gegenseitigen Angriffe vor drei Tagen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza insgesamt 31 Menschen getötet. Darunter seien neben militanten Kämpfern auch Kinder. 80 weitere Menschen seien verletzt worden. In Israel wurde gestern ein Mann beim Einschlag einer aus dem Gazastreifen abgeschossenen Rakete getötet.

Mehr als 860 Raketen wurden nach Angaben aus Jerusalem in den vergangenen Tagen von militanten Palästinensern auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe griff nach eigener Darstellung mehr als 150 Ziele im Gazastreifen an. Mehrere hochrangige Mitglieder des Islamischen Dschihad wurden dabei getötet.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.