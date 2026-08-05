Ausgebrannte Autowracks nach einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (Archivbild) (AFP / HANDOUT)

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und ihre Umgebung wurden erneut mit ballistischen Raketen angegriffen. Es habe mindestens einen Toten und zwölf Verletzte gegeben, so die ukrainische Militärverwaltung. Bürgermeister Klitschko berichtete im Nachrichtendienst Telegram über den Einsatz der Luftabwehr. Im Bezirk Obolon sei infolge eines Treffers ein Brand in einem 20-stöckigen Wohnhaus ausgebrochen. Auch ein Bürogebäude und Lagerhäuser wurden den Angaben zufolge getroffen. Die Rettungskräfte seien im Einsatz. Im Bezirk Holossijiw seien zwei Verletzte aus den Trümmern eines Lagergebäudes geborgen worden, schrieb Klitschko.

Auf russischer Seite wurde erneut ein Lagerhaus des Online-Händlers "Wildberries" getroffen. Das Gebäude in der Region von Tula stehe nach einem Drohnenangriff in Flammen, teilte der dortige Gouverneur mit. Auch zwei weitere Industriegebäude seien beschädigt worden. Die Ukraine wirft "Wildberries" vor, die russische Armee zu unterstützen. Die Angaben aus dem Kriegsgebiet lassen sich unabhängig kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.