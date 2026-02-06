Russland und Ukraine

Schwere Angriffe auf Energieanlagen haben tausende Haushalte in Kiew von der Strom- und Wärmeversorgung abgeschnitten. (picture alliance / Kyodo)

In der ukrainischen Region Saporischschja und weiter nördlich in Dnipropetrowsk wurden laut ukrainischen Behörden durch russische Angriffe drei Menschen getötet. Die Stromversorgung für Tausende Menschen wurde gekappt. Russland meldet aus der Grenzregion Belgorod ebenfalls Angriffe und Schäden an der Energieinfrastruktur.

Gestern waren Verhandlungen zwischen beiden Seiten in Abu Dhabi zu Ende gegangen. Dabei wurde ein Gefangenenaustausch vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.