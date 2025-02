Russischer Krieg gegen die Ukraine

Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe attackierte Moskau das Nachbarland mit rund 140 Flugobjekten. Etliche davon seien abgeschossen worden. In der Region Sumy brannte nach offizieller Darstellung ein Wohnhaus aus. Berichte über Verletzte gibt es bislang nicht. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass 36 ukrainische Drohnen über den Gebieten Wolgograd, Rostow am Don, Belgorod und Krasnodar abgewehrt worden seien. Nach Behördenangaben wurden in der Stadt Slawjansk-na-Kubani im Gebiet Krasnodar mehrere Häuser und Autos beschädigt. In der Region Belgorod sei eine Stromleitung beschädigt worden. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig bestätigen.

