In der ukrainischen Hauptstadt Kiew teilte die Militärverwaltung im Online-Dienst Telegram mit, man habe eine russische Drohnenattacke abgewehrt. Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Vonseiten Russlands hieß es, man habe zahlreiche ukrainische Drohnen abgefangen, die in Richtung der Hauptstadt Moskau und Umgebung geflogen seien. In ersten Berichten war von einem Todesopfer und einem Verletzten die Rede.

Zu den genannten Regionen gehörten Tula, wo sich ein Treibstoff- und Energiewerk befindet, und der Bezirk Domodedowo mit einem großen Flughäfen.

