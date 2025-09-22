Unter anderem sorgten Drohnenexplosionen in der zentralukrainischen Stadt Poltawa für Schäden und Brände. Kurz zuvor hatte die ukrainische Armee Drohnen auf Ziele auf der russisch besetzten Halbinsel Krim gelenkt. Der Gouverneur der Region teilte mit, mindestens drei Menschen seien dabei getötet und 16 verletzt worden. Er warf der Ukraine vor, unter anderem ein Sanatorium getroffen zu haben. Von ukrainischer Seite lag noch keine Stellungnahme vor.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.