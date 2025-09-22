Zerstörungen in Saporischschja (Archivbild; zur aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor). (Ukrinform/IMAGO/Dmytro Smolienko)

Die ukrainischen Behörden meldeten insgesamt fast 50 Attacken in verschiedenen Teilen des Landes. In Saporischschja im Südosten wurden demnach drei Menschen getötet und zwei weitere verletzt. In der zentralukrainischen Stadt Poltawa gab es Gebäudeschäden und mehrere Brände.

Von der russisch besetzten Krim-Halbinsel kamen Berichte über einen ukrainischen Luftangriff mit drei Toten und 16 Verletzten. Der von Russland eingesetzte Gouverneur warf der Ukraine unter anderem einen Angriff auf ein Sanatorium vor. Von ukrainischer Seite gibt es bislang keine Stellungnahme.

