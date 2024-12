Russische Kampfdrohne (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der russischen Region Belgorod wurde bei ukrainischen Angriffen in der Grenzregion eine Stromleitung beschädigt. In mehreren Orten fiel nach Behördenangaben der Strom aus. Zuvor hatten Angriffe des russischen Militärs für Stromausfälle in mehreren Regionen der Ukraine gesorgt. Russland greift in seinem Krieg gegen die Ukraine immer wieder die Infrastruktur des Landes an.

US-Präsident Biden verurteilte die russischen Attacken auf ukrainische Städte und Energie-Einrichtungen am ersten Weihnachtsfeiertag. Er sprach von ungeheuerlichen Angriffen, die der ukrainischen Bevölkerung im Winter den Zugang zu Wärme und Strom nehmen sollten. Er habe das US-Verteidigungsministerium angewiesen, die Waffenlieferungen an die Ukraine fortzusetzen, sagte Biden.

Seit Beginn der russischen Invasion haben die USA der Ukraine Hilfen in Höhe von 175 Milliarden Dollar zugesagt. Am 20. Januar wird der Republikaner Trump das Amt des US-Präsidenten übernehmen.

