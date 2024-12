Russische Kampfdrohne (Archivbild). (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

In der russischen Region Belgorod wurde bei ukrainischen Angriffen in der Grenzregion eine Stromleitung beschädigt. In mehreren Orten fiel nach Behördenangaben der Strom aus. Auch in der Ukraine sorgten in einigen Regionen nächtliche Angriffe des russischen Militärs für Stromausfälle. Nach Angaben aus Kiew wurden 20 von insgesamt 31 Drohnen abgefangen.

Russland meldete weitere Geländegewinne im Osten der Ukraine. Das Dorf Hihant sei unter russische Kontrolle gebracht worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Russland hatte in den vergangenen Monaten immer wieder die Einnahme von Ortschaften in der Ostukraine verkündet. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht unmittelbar.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.