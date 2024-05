Schäden in der russischen Region Belgorod (Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Die ukrainische Armee attackierte die russische Grenzstadt Belgorod mit Drohnen. Dabei wurden nach Angaben örtlicher Behörden mindestens acht Menschen verletzt. Es seien Wohngebäude und Fahrzeuge von Trümmerteilen abgeschossener Drohnen getroffen worden, hieß es. In der südrussischen Region Krasnodar wurden zwei Öllager getroffen und gerieten in Brand.

Die Armee des Aggressors Russland attackierte in der Nacht ihrerseits wieder Ziele in der Ukraine. Das ukrainische Militär teilte mit, es habe 17 von 20 Drohnen in der Region Odessa zerstört. Der ukrainische Energiekonzern Ukrhydroenergo erklärte, zwei Wasserkraft-Werke seien so schwer beschädigt worden, dass sie derzeit keinen Strom mehr liefern könnten.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.