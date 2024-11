Beschädigte medizinische Einrichtung nach einem russischen Luftangriff (AFP / HANDOUT / Ukrainian Emergency Service )

Dabei sei eine Person verletzt worden, teilte der Leiter der städtischen Militärverwaltung, Popko auf der Online-Platform Telegram mit. Da zunächst weiterhin Luftalarm herrschte, waren die Bewohner dazu aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.

Derweil gab die russische Seite den Abschuss von rund 30 ukrainischen Drohnen in der südlichen Region Rostow bekannt. Regional-Gouverneur Sljusar bestätigte Schäden an Privathäusern in zwei Dörfern.

