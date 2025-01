Russland und die Ukraine setzen Drohnenbeschuss fort. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die Luftabwehr habe mehr als 100 Flugkörper abgefangen. Die Angriffe hätten sich in den westlichen Regionen Kursk und Brjansk sowie unter anderem in Belgorod ereignet. Dort wurden nach Angaben örtlicher Behörden zwei Menschen getötet. In einer Raffinerie in der Region Nischni-Nowgorod verursachten herabfallende Trümmerteile einen Brand.

In der Ukraine wurde in der Nacht in zahlreichen Regionen Luftalarm ausgelöst. Das Militär teilte mit, die russische Armee habe knapp 60 Drohnen und eine Iskander-Rakete eingesetzt. Berichte über Schäden liegen noch nicht vor.

Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

