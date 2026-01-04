Russland hat die ukrainische Großstadt Charkiw bereits mehrfach angegriffen (Archivfoto vom November 2025). (Andrii Marienko/AP/dpa)

Das teilte der staatliche Rettungsdienst mit. Russland meldete seinerseits zwei Tote durch einen ukrainischen Drohnenangriff in der Grenzregion Belgorod. Zudem seien mindestens 25 ukrainische Drohnen abgeschossen worden, die sich der Hauptstadt genähert hätten. Drei von vier Moskauer Flughäfen seien vorübergehend gesperrt worden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte unter Verweis auf die jüngsten russischen Angriffe weitere Hilfe für die Luftverteidigung sowie Sicherheitsgarantien der USA und der europäischen Staaten. Übermorgen trifft sich in Paris die sogenannte "Koalition der Willigen", um über das Thema zu beraten.

