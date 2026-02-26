Wirtschaftsministerin Reiche in Brüssel (picture alliance/dpa/Ann-Kristin Wenzel)

Sie bezeichnete das geplante Gesetz zur Stärkung der europäischen Industrie als zu kompliziert. Reiche sagte bei einem Treffen mit ihren Ministerkollegen in Brüssel, das sei das Gegenteil von Entbürokratisierung. Nötig seien mehr Freiräume und weniger Regeln.

In der EU wird darüber diskutiert, ob mit öffentlichen Geldern bevorzugt europäische Produkte und Dienstleistungen gekauft werden sollen. Reiche kritisierte, dass ein solcher Ansatz die Beziehungen zu anderen Ländern negativ beeinflussen würde.

Die EU-Kommission will den Entwurf für das so genannte Industriebeschleunigungsgesetz am 4. März der Öffentlichkeit vorstellen. Ursprünglich sollte das bereits diese Woche geschehen.

