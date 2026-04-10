Arbeitsministerium

Ende 2024 betrug das mittlere Monatsgehalt von Vollzeitbeschäftigten 4.124 Euro brutto. Im Jahr 2020 waren es noch 3.392 Euro gewesen. Das entspricht einer Steigerung um mehr als ein Fünftel.
Die Zahlen gehen aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linkspartei hervor, wie die "Rheinische Post" aus Düsseldorf berichtet.
Zudem arbeiten immer mehr Menschen in Pflegeberufen. Im August 2025 waren es rund 1,77 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Fünf Jahre zuvor lag die Zahl noch bei 1,63 Millionen. Fast unverändert blieb die hohe Teilzeitquote von nahezu 50 Prozent.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.