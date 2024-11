Immer noch hoch bezahlt: Die Vorstände von Dax-Unternehmen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Laut einer Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "EY" stieg die Vergütung der Vorstandsmitglieder von im Dax, MDax und SDax notierten Konzernen im vergangenen Geschäftsjahr durchschnittlich um elf Prozent. Inklusive Boni kamen sie im Mittel auf 2,65 Millionen Euro. Die Vergütung von Vorstandschefs nahm sogar um 16 Prozent zu und lag bei gut 3,7 Millionen Euro im Schnitt.

Frauen in den Vorständen verdienten mit durchschnittlich 2,42 Millionen Euro weiterhin mehr als ihre männlichen Kollegen, bei denen es 2,26 Millionen waren. Frauen sind in den Führungsgremien der Dax-Konzerne begehrt. Das treibt ihre Vergütungen in die Höhe.

