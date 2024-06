Ein russisches Tarnkappen-Mehrzweck-Kampfflugzeug vom Typ "Sukhoi Su-57" auf einem Flugfeld (Archivbild) (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / UAC Press Office)

Der Jet vom Typ Suchoi Su-57 sei auf einem Flugplatz in der Region Astrachan in Südrussland geparkt gewesen, hieß es von Seiten des Militärgeheimdienstes in Kiew. Demnach erfolgte der Angriff gestern fast 600 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt. Der Geheimdienst veröffentlichte Satellitenbilder vor und nach der Attacke.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.